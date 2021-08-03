ФСБ назвала причину объявления консула Эстонии персоной нон грата

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Консул Эстонии Март Лятте, объявленный персоной нон грата, хотел получить данные о планах России в Арктике. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) во вторник, 3 августа.

Сотрудники ФСБ 6 июля задержали в Санкт-Петербурге Лятте при получении им материалов закрытого характера от гражданина России. В ведомстве пояснили, что в отношении консула будут приняты меры, так как его деятельность имела враждебный характер по отношению к России.

— Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

7 июля советник посольства Эстонии в Москве Улла Уйбо посетила МИД России после задержания Лятте. В МИД Эстонии в свою очередь заявили, что считают задержание «провокацией и постановкой». В Эстонии рассказали, что консула задержали на полтора часа после рабочей встречи в Санкт-Петербургском политехническом университете, а затем дипломату выдвинули обвинения.

3 августа в МИД России вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре в связи с новой высылкой российского дипломата. Ему заявили решительный протест и вручили ноту, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию России.