Движение трамваев восстановлено в центре Москвы

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Россия, Москва, метро Павелецкая Карта всех событий

На участке между станциями метро «Павелецкая» и «Чистые пруды» восстановлено движение трамваев. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 3 августа.

— Трамваи № 3 и 39 поехали по своим обычным маршрутам, вновь работает трамвай № А. Интервалы на маршрутах № А, 3, 38 и 39 временно увеличены, — рассказали в ведомстве.

Автобусы № 13, заменявшие трамваи на участке между станциями, вернулись на обычный маршрут, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

2 августа в дептрансе сообщили, что задержка ряда трамваев в центре Москвы обусловлена отключением кабельной линии и отсутствием напряжения в контактной сети. Позднее стало известно, что аварийные службы принимают оперативные меры для возобновления движения трамваев.

В тот же день специалисты подали напряжение на участке между станциями метро «Пролетарская», «Павелецкая» и Серпуховской Заставой. Благодаря этому трамваи № 38 вернулись на свой обычный маршрут — от Черемушек до 3-й Владимирской улицы.