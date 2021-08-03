Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение трамваев восстановлено в центре Москвы

Иван Юминов

Город
Движение трамваев восстановлено в центре Москвы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Павелецкая Карта всех событий

На участке между станциями метро «Павелецкая» и «Чистые пруды» восстановлено движение трамваев. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 3 августа.

— Трамваи № 3 и 39 поехали по своим обычным маршрутам, вновь работает трамвай № А. Интервалы на маршрутах № А, 3, 38 и 39 временно увеличены, — рассказали в ведомстве.

Автобусы № 13, заменявшие трамваи на участке между станциями, вернулись на обычный маршрут, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

2 августа в дептрансе сообщили, что задержка ряда трамваев в центре Москвы обусловлена отключением кабельной линии и отсутствием напряжения в контактной сети. Позднее стало известно, что аварийные службы принимают оперативные меры для возобновления движения трамваев.

В тот же день специалисты подали напряжение на участке между станциями метро «Пролетарская», «Павелецкая» и Серпуховской Заставой. Благодаря этому трамваи № 38 вернулись на свой обычный маршрут — от Черемушек до 3-й Владимирской улицы.

Читайте также:
трамвайДепартамент транспорта Москвытранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте