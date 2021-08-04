Выставка «Человек и природа» откроется в Дарвиновском музее

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Государственный Дарвиновский музей представляет выставку «Человек и природа в творчестве Е. И. Гатиловой и Г. Н. Гликмана», приуроченную к 100-летним юбилеям художников. Авторов сближает восхищенное отношение к миру природы, который они оба неустанно воспевали.

Посетители увидят скульптурные работы Е. И. Гатиловой, графические работы и произведений печатной графики — афиши, открытки, детские книги — Г. Н. Гликмана из собрания музея.

Выставка открыта с 28 августа по 21 ноября, сообщается на сайте музея.

В августе Дарвиновский музей открывает еще три выставки.

Экспозиция «Тайная жизнь перепончатокрылых» посвящена жизни представителей одного из самых прогрессивных отрядов насекомых. Музей намерен раскрыть все их секреты. А помогут ему в этом экспонаты из богатой энтомологической коллекции.

Выставка «Русский палеоарт» поможет зрителям проследить мировую историю и развитие жанра в России от начала XX века до наших дней. Гости музея увидят доисторических животных в живописи, скульптуре, графике и цифровом искусстве, узнают о совместной работе палеонтологов и художников, сравнят реконструкции вымерших животных начала XX века с современными.

А фантастические ландшафты плато в Средней Азии можно увидеть на 50 фотографиях экспозиции «Древний и загадочный Мангыстау».