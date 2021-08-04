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День бездомных животных пройдет в Дарвиновском музее

Ольга Маркова

Развлечения
День бездомных животных пройдет в Дарвиновском музее
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Государственный Дарвиновский музей приглашает москвичей и гостей столицы 21 августа принять участие в благотворительной акции Фонда помощи животным «Дарящие надежду». Мероприятие приурочено к Международному дню бездомных животных.

На площадке перед музеем будет работать пункт сбора кормов для бездомных кошек и собак. Также откроется мини-выставка приютских животных, на которой можно познакомиться с подопечными фонда и, возможно, встретить верного четвероногого друга.

Для посетителей проведут «Уроки доброты», сообщается на сайте музея.

Тему бездомных животных затрагивает и выставка «Осторожно, город!», посвященная проблеме комфортного сосуществования человека и животных. Здесь можно найти практические советы о том, какими способами можно реально помочь животным на улицах.

Международный день бездомных животных учрежден в 1992 году и отмечается каждую третью субботу августа. Зоозащитные организации проводят просветительские и благотворительные мероприятия, помогающие собрать средства на содержание бездомных животных. А некоторые ветеринарные клиники бесплатно проводят стерилизацию кошек и собак.

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