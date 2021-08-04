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Эксперт назвал причину остановки закачки российского газа в хранилища Европы

Елена Фролова

Политика
Эксперт назвал причину остановки закачки российского газа в хранилища Европы
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Европейские страны испытывают страх, потому что не хотят переплатить за российский газ на пике его цены. Именно поэтому они отказываются от закачки топлива в подземные хранилища. Такого мнения придерживается эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Закачка газа в европейские крупные подземные хранилища была прекращена со стороны российской компании «Газпром». Ее остановили в Нидерландах и Германии, а также в Австрии. Эксперт уверен, что это в первую очередь связано с нежеланием европейских потребителей платить за это больше положенного. В настоящий момент цены на газ стали превышать 500 долларов за тысячу кубических метров.

— Однако не только Газпром, но и европейцы прекращают закачку. Высокая стоимость газа заставляет потребителей отказываться от накоплений газа. Многие переживают, что сейчас они закачают газ за 500 долларов за тысячу кубов, а зимой он станет дешевле, — уточнил Игорь Юшков.

По его словам, на данный момент много энергии из газа направлено на выработку кондиционирования в связи с жаркой погодой, накрывшей Европу. Эксперт уточнил, что сейчас уровень цен в основном определяется тем, что не приходит сжиженный природный газ, направленный в Азию, передает Общественная Служба Новостей.

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