Пруд в пойме реки Чермянки на севере Москвы приведут в порядок

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Южное Медведково Карта всех событий

В рамках комплексного благоустройства и озеленения поймы реки Чермянки приведут в порядок русловой пруд. Водоем находится на правом притоке реки — Козеевском ручье. Пруд и пространство вокруг него станут частью парка «Яуза».

— До начала работ по благоустройству парковой территории поверхность пруда была засорена крупным и мелким бытовым мусором. Переливная труба, соединяющая пруд с Чермянкой, находилась в неудовлетворительном состоянии, из-за чего происходил избыточный застой воды и, как следствие, ее цветение, — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

Кроме того, загрязнена была и береговая линия пруда, что делало прогулку рядом с ним дискомфортной.

Дно водоема, площадь водной поверхности которого составляет почти четыре тысячи квадратных метров, очищают в основном вручную с редким применением техники. На данный момент специалисты уже убрали мусор, старые деревья, ил и донный грунт. На дно водоема насыпали специальный слой из песка, гравия и бутового камня, который не даст воде размывать грунт. Также по периметру пруда установили бревна из лиственницы, чтобы земля с берегов не сползала в воду.

В центре пруда находится природный остров с деревьями белой ивы и кустарниками.

— Во время работ естественный остров сохранят, здесь смогут гнездиться водоплавающие птицы. На протоках, вдоль южного и северного берегов, обустроят зоны мелководья. Они очень важны — вода в этих местах всегда прогревается, там собирается разная мелкая живность, которой кормятся птицы, а некоторые виды водоплавающих вьют там гнезда, — рассказали в пресс-службе.

Также в пойме реки Чермянки возведут новый экоцентр. В новом помещении, общая площадь которого составит более 1,2 тысячи квадратных метров, посетители смогут освоить экологические профессии будущего.