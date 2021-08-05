Пожар вспыхнул на стройке у станции метро «Курская»

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Россия, Москва, улица Земляной Вал, 37к1 Карта всех событий

Пожар вспыхнул на стройплощадке возле станции метро «Курская». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 5 августа.

Инцидент произошел на улице Земляной Вал, 37, корпус 1. По предварительным данным, произошло возгорание деревянных настилов на площади 20 квадратных метров.

Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

Пожар уже локализован.

Позже в пресс-службе МЧС по городу сообщили, что в 13:26 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о загорании в строящемся здании.

— Пожарные незамедлительно приступили к ликвидации загорания. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 13:53 пожар был локализован и в 14:03 ликвидирован, — заключили в ведомстве.

Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на 5 августа загорелось здание, расположенное по адресу улица Мира, владение 2, строение 1.

Пожар вспыхнул в одном из частных жилых домов в поселении Толстопальцево в Западном административном округе Москвы.