Эксперт объяснил, почему Россию хотят заставить отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Фото: Pixabay

Западные страны призывают РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии. Соответствующий документ распространил Совет Безопасности (СБ) ООН в четверг, 5 августа. Сторонниками идеи являются Франция, Великобритания, Норвегия, Албания, Ирландия, Эстония и США.

Заявление было сделано накануне годовщины событий 2008 года, когда РФ отразила удар со стороны Грузии в отношении вышеупомянутых территорий.

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, для чего страны Запада требуют от России изменить решение.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

Почему Россию хотят заставить отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

— Российская внешняя политика устроена очень консервативным реакционным образом, в ней отсутствует инициатива, а на Западе она присутствует. Сложно себе представить, чтобы российский МИД выступил с призывом отозвать признание Косово. В России это не работает, а следовало бы. Учиться надо. При разном уровне санкционного давления и при разных людях в российской власти разве невозможно, что Россия отзовет признание? Это инициатива американцев, поддержанная французами. Все остальные страны до кучи приплетены. Но если мы помним, тогда у них президентом был Саркози, и именно Франция пыталась играть первую скрипку в разрешении российско-грузинского конфликта. Французов, видимо, это задело, ну а американцы понятно для чего это делают, — говорит эксперт.

Напомним, что в 2008 году во время нападения Грузии на Южную Осетию был разрушен город Цхинвал. Россия ввела туда свои войска для защиты. Независимость Южной Осетии и Абхазии признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и другие государства. При этом Грузия считает эти территории своими.