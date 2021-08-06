Подмосковные полицейские помогли экстренно доставить мужчину в больницу

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Сотрудники полиции Московской области оказали помощь жителю региона, которому требовалась срочная госпитализация. Об этом в пятницу, 6 августа, рассказали в подмосковном главке Министерства внутренних дел РФ.

Инспекторы ДПС 5-го батальона 2-го полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области старший лейтенант полиции Сергей Канаев и лейтенант полиции Никита Титов заметили на обочине припаркованные автомобили с включенными аварийными сигнализациями.

К полицейским обратилась взволнованная женщина и рассказала, что в грузовике находится ее муж. Ранее он позвонил ей и сказал, что в дороге ему стало плохо. Супруга немедленно вызвала скорую помощь и приехала к нему на личной машине.

Состояние мужчины с каждой минутой ухудшалось. Сотрудники ДПС решили не дожидаться приезда медиков, пересадили его в машину жены и, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, сопроводили до ближайшей больницы.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников полиции медики оперативно оказали водителю необходимую помощь, сообщает «МВД Медиа».

Сотрудники правоохранительных органов нередко помогают гражданам в критических ситуациях. Как сообщала «ВМ» 21 июня, сотрудники подмосковной Госавтоинспекции помогли спасти двухлетнего ребенка, который проглотил монету. Автоинспекторы пересадили задыхавшегося малыша в патрульный автомобиль, включили звуковые и световые спецсигналы и доставили его в городскую больницу.