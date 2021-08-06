Музей Чехова пригласил отпраздновать «Три Спаса»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» 21 августа приглашает отметить три праздника — Медовый, Яблочный и Хлебный Спасы.

Гости музея смогут посетить концерт, где услышат выступление ансамбля гусляров «Волшебные струны». В программе прозвучит древнерусская, духовная и вокальная музыка, обработки народных мелодий. А исполнят ее музыканты на звончатых, шлемовидных, щипковых и клавишных гуслях.

В музыкальной программе также значатся выступление гармониста-виртуоза А. Коломыцева, концерт «Виртуозная балалайка» и танцевальные номера с мастер-классом: «Учимся танцевать русский танец».

Взрослые и дети смогут принять участие в мастер-классах: «Травяные танцующие куклы», «Ручная лепка с технике пласта», «В каждой деревушке своя игрушка», «Секреты варки варенья по старинным рецептам», «Линии преображения».

Пройдет несколько интерактивных программ: «Знакомство с русским крестьянским бытом», «Народные игры» и «Живая сказка». Контактный зоопарк представит цирковые номера «Волшебные истории».

В этот день можно будет увидеть инсценировки по рассказам А. П. Чехова в исполнении актеров Мелиховского театра «Чеховская студия» и принять участие в экскурсии по музейным экспозициям и выставкам.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.