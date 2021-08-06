Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет в музее «Горки Ленинские»

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет в музее «Горки Ленинские»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

VII международный фестиваль «Джазовые сезоны» состоится в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 21 и 22 августа. Художественным руководителем мероприятия является саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

В событии примут участие лучшие российские и зарубежные джазовые музыканты. Его хедлайнерами станут: трио кубинца Альфредо Родригеса — одного из лучших джазовых пианистов современности, музыканты из США — гений игры на гитары pedal-steel Рузвельт Колье и его группа; народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Также на оpen air выступят певица Фантине, пианист и вокалист Олег Аккуратов, «LRK Трио», авторский проект Кристины Ковалевой, Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul, группа Leonid & Friends, оркестр имени Г. А. Гараняна, Сергиево-Посадский муниципальный оркестр под управлением Игоря Кантюкова, группа столичных музыкантов QASCAD.

Помимо ценителей джазовой музыки, фестиваль объединяет любителей живописи и спорта.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте фестиваля.

Читайте также:
столичный джазмузейконцерт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Все мнения
О проекте