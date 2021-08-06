Фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет в музее «Горки Ленинские»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

VII международный фестиваль «Джазовые сезоны» состоится в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 21 и 22 августа. Художественным руководителем мероприятия является саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

В событии примут участие лучшие российские и зарубежные джазовые музыканты. Его хедлайнерами станут: трио кубинца Альфредо Родригеса — одного из лучших джазовых пианистов современности, музыканты из США — гений игры на гитары pedal-steel Рузвельт Колье и его группа; народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Также на оpen air выступят певица Фантине, пианист и вокалист Олег Аккуратов, «LRK Трио», авторский проект Кристины Ковалевой, Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul, группа Leonid & Friends, оркестр имени Г. А. Гараняна, Сергиево-Посадский муниципальный оркестр под управлением Игоря Кантюкова, группа столичных музыкантов QASCAD.

Помимо ценителей джазовой музыки, фестиваль объединяет любителей живописи и спорта.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте фестиваля.