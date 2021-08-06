Россиян предупредили о возможных массовых побегах заключенных

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Побеги заключенных из изоляторов в России могут стать массовыми, если в ближайшее время не изменится ситуация с общественным контролем. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

В четверг ночью произошел массовый побег из истринского изолятора временного содержания (ИВС). Сбежали пятеро заключенных. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и в лишении свободы столичного адвоката. По информации Telegram-канала Baza, заключенные сломали отсек для передачи еды в двери. После чего они выкрутили дверные винты и сломали замок. Им удалось пройти незамеченными через весь изолятор. На улице они открыли ворота, сломав навесной замок, и покинули территорию ИВС. При себе у сбежавших, как предполагается, нет оружия: после проверки в ИВС стало известно, что ничего не пропало. По словам представителя СК, выбраться из изолятора заключенным удалось через спецприемник. Предположительно, для взлома замка они использовали гаечный ключ.

1/5 Александр Мавриди 2/5 Иван Цуркану 3/5 Денис Грозаву 4/5 Николай Тетеря 5/5 Александр Бутнару

По словам Мельникова, обвиняемые сбежали из ИВС на территории отдела полиции. В нем условия содержания обвиняемых почти такие же, как и в СИЗО. Однако ИВС не рассчитан на длительное пребывание людей и предназначен для размещения в нем до ста человек.

— В СИЗО много народу, мало следственных кабинетов, как правило. А вот уровень безопасности зачастую здесь, в ИВС, ниже. Потому что на меньшее количество людей рассчитано помещение: от 20 до 100 человек максимум. Тут вопрос не только в расслабленности, есть еще нюансы, — сказал он.

По его словам, в последнее время есть такой тренд: в ИВС людей вывозят из СИЗО для проведения различных следственных действий, чтобы разгрузить последние. Но все следственные действия должны проходить именно в СИЗО. Однако, отметил собеседник «ВМ», правоохранителям «так проще и комфортнее работать, и это негативный тренд». По мнению Мельникова, ситуация не меняется из-за отсутствия независимого должного общественного контроля, который мог бы реагировать на подобные нарушения и принимать участие в их разрешении.

— Эти определенные вопросы мы должны поднимать, потому что иначе у нас будут еще побеги. Ничего не изменится... Пока эти события разовые. Но, к сожалению, можем приобрести через некоторое время такую систему, если не изменится в том числе отношение к формированию общественного контроля, в частности, — заключил Мельников.

В МВД сообщили, что в Истру уже выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных. Полиция делает все необходимое для установления местонахождения и задержания лиц, совершивших побег.

Один из сбежавших, Александр Мавриди, проходит подозреваемым по делу об убийстве предпринимателя Владимира Маругова. Бизнесмен был застрелен из арбалета в своем подмосковном доме в ноябре 2020 года. По версии СК, убийство произошло с целью ограбления.