Россиян предупредили о возможных массовых побегах заключенных
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Побеги заключенных из изоляторов в России могут стать массовыми, если в ближайшее время не изменится ситуация с общественным контролем. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
В четверг ночью произошел массовый побег из истринского изолятора временного содержания (ИВС). Сбежали пятеро заключенных. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и в лишении свободы столичного адвоката. По информации Telegram-канала Baza, заключенные сломали отсек для передачи еды в двери. После чего они выкрутили дверные винты и сломали замок. Им удалось пройти незамеченными через весь изолятор. На улице они открыли ворота, сломав навесной замок, и покинули территорию ИВС. При себе у сбежавших, как предполагается, нет оружия: после проверки в ИВС стало известно, что ничего не пропало. По словам представителя СК, выбраться из изолятора заключенным удалось через спецприемник. Предположительно, для взлома замка они использовали гаечный ключ.
По словам Мельникова, обвиняемые сбежали из ИВС на территории отдела полиции. В нем условия содержания обвиняемых почти такие же, как и в СИЗО. Однако ИВС не рассчитан на длительное пребывание людей и предназначен для размещения в нем до ста человек.
— В СИЗО много народу, мало следственных кабинетов, как правило. А вот уровень безопасности зачастую здесь, в ИВС, ниже. Потому что на меньшее количество людей рассчитано помещение: от 20 до 100 человек максимум. Тут вопрос не только в расслабленности, есть еще нюансы, — сказал он.
По его словам, в последнее время есть такой тренд: в ИВС людей вывозят из СИЗО для проведения различных следственных действий, чтобы разгрузить последние. Но все следственные действия должны проходить именно в СИЗО. Однако, отметил собеседник «ВМ», правоохранителям «так проще и комфортнее работать, и это негативный тренд». По мнению Мельникова, ситуация не меняется из-за отсутствия независимого должного общественного контроля, который мог бы реагировать на подобные нарушения и принимать участие в их разрешении.
— Эти определенные вопросы мы должны поднимать, потому что иначе у нас будут еще побеги. Ничего не изменится... Пока эти события разовые. Но, к сожалению, можем приобрести через некоторое время такую систему, если не изменится в том числе отношение к формированию общественного контроля, в частности, — заключил Мельников.
В МВД сообщили, что в Истру уже выехала специальная комиссия для установления обстоятельств побега заключенных. Полиция делает все необходимое для установления местонахождения и задержания лиц, совершивших побег.
Один из сбежавших, Александр Мавриди, проходит подозреваемым по делу об убийстве предпринимателя Владимира Маругова. Бизнесмен был застрелен из арбалета в своем подмосковном доме в ноябре 2020 года. По версии СК, убийство произошло с целью ограбления.