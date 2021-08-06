Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российский арбитр Сергей Карасев обслужит матч за Суперкубок УЕФА

Иван Юминов

Спорт
Российский арбитр Сергей Карасев обслужит матч за Суперкубок УЕФА
Сергей Карасев (в центре) / Фото: Twitter / rfsruofficial

Российский арбитр Сергей Карасев обслужит матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют английский футбольный клуб «Челси» и испанский «Вильяреал». Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА в пятницу, 6 августа.

— Встреча состоится 11 августа на Национальном футбольном стадионе в Белфасте... Этим летом 42-летний россиянин работал на шести матчах Евро-2020, — говорится в сообщении.

Помощниками Карасева будут также россияне — Максим Гаврилин и Игорь Демешко, а четвертым судьей станет Алексей Кульбаков из Белоруссии, отмечается на сайте организации.

5 августа испанский футбольный клуб «Барселона» объявил об уходе нападающего Лионеля Месси. Команде не удалось подписать его из-за финансовых и структурных препятствий, вызванных правилами чемпионата Испании по футболу.

Месси выступал за «Барселону» всю профессиональную карьеру, он дебютировал в составе каталонской команды в октябре 2004 года.

Читайте также:
судьяфутболУЕФА
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Коллекционируем рекорды

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Электричка как жизнь

Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Все мнения
О проекте