Сергей Карасев (в центре) / Фото: Twitter / rfsruofficial

Российский арбитр Сергей Карасев обслужит матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют английский футбольный клуб «Челси» и испанский «Вильяреал». Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА в пятницу, 6 августа.

— Встреча состоится 11 августа на Национальном футбольном стадионе в Белфасте... Этим летом 42-летний россиянин работал на шести матчах Евро-2020, — говорится в сообщении.

Помощниками Карасева будут также россияне — Максим Гаврилин и Игорь Демешко, а четвертым судьей станет Алексей Кульбаков из Белоруссии, отмечается на сайте организации.

5 августа испанский футбольный клуб «Барселона» объявил об уходе нападающего Лионеля Месси. Команде не удалось подписать его из-за финансовых и структурных препятствий, вызванных правилами чемпионата Испании по футболу.

Месси выступал за «Барселону» всю профессиональную карьеру, он дебютировал в составе каталонской команды в октябре 2004 года.