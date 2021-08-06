Путин допустил проведение очередной Олимпиады в России

Фото: Администрация президента РФ

Россия после 2022 года сможет ставить вопрос о проведении крупнейших спортивных мероприятий, МОК и спортивные организации заинтересованы в этом. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в пятницу, 6 августа.

— Что касается будущего, то эти ограничения действуют (решение спортивного арбитражного суда — прим. «ВМ») до конца 2022 года. Думаю, что начиная с этого момента пройдут все потуги ограничивать или как-то ущипнуть Россию в спортивной сфере, — рассказал глава государства на встрече с работниками завода «Цемикс», отвечая на вопрос, может ли Уфа стать олимпийской столицей.

Мировые спортивные организации и МОК заинтересованы в том, чтобы одним из претендентов на проведение крупнейших состязаний была Россия, так как страна показала, что может делать это на высочайшем уровне, приводит слова президента РИА Новости.

6 августа Путин также рассказал, что музыка композитора Петра Чайковского, которая звучит вместо гимна во время награждения российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, позволит миру лучше узнать русскую классику.

Из-за допингового скандала российские спортсмены в 2020 году на Олимпиаде в Токио выступают под флагом Олимпийского комитета России. Национальный гимн заменен на фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

Игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса, они проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Играх выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.