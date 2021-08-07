Музей Победы пригласил москвичей на бесплатные концерты в выходные

Фото: пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в субботу и воскресенье, 7 и 8 августа, пройдут два концерта в рамках патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы». Все желающие смогут посетить их бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

7 августа перед зрителями выступят современные поэты сообщества Made Inside. Они прочтут цикл стихотворений, которые посвящены покорению космоса человеком. Гостями фестиваля станут поэты Сергей Богдосаров, Аня Цыганова, Юлия Марченко, Максим Добророднов и другие. Они исполнят стихи в сопровождении диджей-сета — для каждого произведения написана своя музыка.

8 августа на открытой площадке учреждения выступят юные исполнители: Арсений Дьяченко, Дарья Брежнева и Дарья Керимова. Также в программе примет участие лауреат и обладатель Гран-при множества международных и всероссийских конкурсов и фестивалей Ярослава Ячменева. Прозвучат песни «У моей России» Георгия Струве, «Мгновения» и «Где-то далеко» из фильма «17 мгновений весны», «От героев былых времен» из кинокартины «Офицеры» и многие другие.

Музей Победы представил выставку о герое первого налета на Берлин. Экспозиция приурочена к 80-летию события.