Москвичей предупредили о 30-градусной жаре и дожде в столице 7 августа

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Дождь и жаркая погода ожидаются в столице в субботу, 7 августа. Об этом москвичей предупредили синоптики.

По прогнозам специалистов, в городе будет облачно, местами пройдут дожди. Однако воздух все же прогреется до жарких плюс 30 градусов.

Погода будет практически безветренной. Ветер ожидается восточный и будет дуть со скоростью один метр в секунду. Относительная влажность воздуха — 70 процентов.

Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, сообщили в Гидрометцентре России.

Метеоролог Александр Голубев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в эти выходные погода в Москве будет облачной и дождливой, в ряде районов ожидаются грозы. В воскресенье, 8 августа, в течение суток ожидается переменная облачность. Город снова окажется в плену дождя, но он будет непродолжительным, возможна гроза. Ночью нас ожидает 20-градусное тепло, а днем температура поднимется на 5–7 градусов. Ветер будет дуть умеренный, юго-западный.

Кроме того, синоптик рассказал о погоде в начале следующей недели.