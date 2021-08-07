Природный пожар начался на военном полигоне в Московской области

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Природный пожар на Ольшанском военном полигоне произошел в подмосковных Луховицах. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 7 августа.

Площадь пожара составляет семь гектаров. На место возгорания вылетел вертолет КА-32 Московского авиационного центра, также туда направлены пожарные силы, уточнил источник «ВМ».

5 августа сообщалось о пожаре на стройплощадке возле станции метро «Курская». По предварительным данным, произошло возгорание деревянных настилов на площади 20 квадратных метров.

Возгорание уже ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.