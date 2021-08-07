Минобороны опровергло информацию о пожаре на полигоне в Подмосковье

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Природный пожар в подмосковных Луховицах произошел на полигоне, который не является военным и не находится в ведении Минобороны. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

— Информация о возникновении пожара на территории военного полигона Ольшанский в городском округе Луховицы не соответствует действительности. Территория, на которой возник пожар, не находится в ведении Министерства обороны РФ и не является военным полигоном, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

7 августа сообщалось о природном пожаре на полигоне в Луховицах. По информации источника «Вечерней Москвы», площадь возгорания составляет семь гектаров.

На место возгорания вылетел вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, также туда направлены пожарные силы.

30 июля при тушении пожара на металлическом складе на юго-востоке столицы пострадали два сотрудника МЧС. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, ему присвоили ранг № 2.