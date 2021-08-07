В Госдуме оценили предложение увеличить рабочую неделю в России

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Идея об увеличении рабочей недели в России на данный момент невозможна из-за положений Трудового кодекса. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

— Я думаю, что в рамках Трудового кодекса это сегодня невозможно сделать. Потому что есть гарантии у работников, закрепленные Трудовым кодексом, — рассказал парламентарий.

По его мнению, не всегда существует прямолинейная зависимость между ростом продолжительности рабочих дней и повышением выработки. Рабочую неделю необходимо изменять с точки зрения повышения производительности, приводит слова Терентьева RT.

7 августа первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что российская экономика способна восстановиться при увеличении рабочей недели.

По его словам, в стране «разруха полнейшая», поэтому необходимо думать не о четырехдневной неделе, а о работе по субботам и воскресеньям.

18 июля сообщалось, что треть россиян не готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю. В исследовании участвовали 1,6 тысячи человек из 328 населенных пунктов разных округов и около тысячи работодателей.

44 процента опрошенных хотели бы работать четыре дня в неделю. Против этого выступают 34 процента респондентов, их основной довод — вероятное падение доходов.