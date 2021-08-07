Россия обратилась в Международную федерацию гимнастики из-за судейства на Олимпиаде

Фото: Twitter / @Olympic

Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и направил запрос в Международную федерацию гимнастики (FIG) из-за судейства в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков в субботу, 7 августа.

— Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем. Теперь ждем ответа от FIG, — написал он в Instagram.

Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали в этой дисциплине.

Аверина получила 24 балла за упражнения с лентой. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, однако он был отклонен.

После всех четырех видов многоборья в активе Авериной было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла. Бронзу получила спортсменка из Белоруссии Алина Горносько (102,700 балла).

Поздняков успел сообщить, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил, что не будет закрывать глаза на эту ситуацию.

Россия по итогам предпоследнего дня Игр находится на четвертой строчке в общем медальном зачете. В ее активе 69 наград — 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые.

По числу медалей России удалось превзойти собственное достижение на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда сборная заняла четвертое место в медальном зачете с 56 наградами.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа.