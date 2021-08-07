Попова взяла под личный контроль ситуацию с заболеванием детей в поезде

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с заболеванием детей, которые ехали в поезде Мурманск — Адлер. Об этом сообщила в субботу, 7 августа, пресс-служба ведомства.

Возбуждено административное производство. Все необходимые меры принимаются, ведется эпидемиологическое расследование.

Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что причиной отравления детей стал норовирус второго типа, передает РИА Новости.

По данным СК, ночью 6 августа от детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер, поступили жалобы на самочувствие. У них наблюдались признаки пищевого отравления.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Специально для расследования была создана оперативная группа. Они уже изъяли пробы пищи и воды, а также допросили людей, которые сопровождали отравившихся детей.

В июне произошел похожий инцидент в поселке Красный Воин. За медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 15 человек, 12 из них — подростки.