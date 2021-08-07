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Ландшафтный пожар в подмосковных Луховицах локализовали на 8 гектарах

Юлия Курганова

Происшествия
Ландшафтный пожар в подмосковных Луховицах локализовали на 8 гектарах
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Ландшафтный пожар в подмосковных Луховицах локализовали на площади восемь гектаров. Об этом сообщил в субботу, 7 августа, представитель экстренных служб.

Тушение пожара возобновят в светлое время суток. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет.

К тушению пожара привлекались 107 человек и 28 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32, передает РИА Новости.

7 августа сообщалось о природном пожаре на полигоне в Луховицах. По информации источника «Вечерней Москвы», площадь возгорания составляла семь гектаров.

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