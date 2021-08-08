Две новые радиопередачи прозвучат в Музее Победы 8 августа

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В воскресенье, 8 августа, в Музее Победы прозвучат две радиопередачи из цикла «Незабытая музыка». Они познакомят посетителей с творчеством Александра Александрова и Матвея Блантера. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Первая передача начнется в 12:00. В ней расскажут биографию автора песни «Священная война!», композитора Александра Александрова.

Второй эфир пройдет в 18:00. В нем посетители узнают о судьбе и творческом пути композитора Матвея Блантера, они услышат историю создания песни «Катюша», которая стала одним из символом победы в Великой Отечественной войне.

Проект «Незабытая музыка» стартовал в Музее Победы 1 августа. Каждое воскресенье в 12:00 и в 18:00 для посетителей звучат мини-очерки о композиторах Великой Отечественной войны и их вкладе в победу, о песнях, которые вели в бой и помогали выстоять солдатам. Всего в рамках цикла представят 35 радиопередач.

Музей Победы пригласил москвичей на бесплатные концерты в выходные. 7 и 8 августа пройдут два концерта в рамках патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы».