Глава МИД Чехии призвал страну заново выстраивать политические отношения с РФ

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Чехии следует заново выстраивать политические отношения с Российской Федерацией. Об этом заявил глава МИД республики Якуб Кулганек.

Он отметил, что созвал в министерстве закрытый круглый стол для членов парламентских партий, в ходе которого будут обсуждаться вопросы отношений с РФ. Министр также отметил, что Чехии по данному вопросу нужно иметь достаточно широкую политическую поддержку.

— Наши политические отношения необходимо выстраивать снова. Это никто не ставит под сомнение, — цитирует дипломата ТАСС.

Глава МИД добавил, что вектор развития отношений между Чехией и Россией будет закладывать уже новое правительство республики, которое сформируется после парламентских выборов в октябре.

Кулганек уточнил, что отношения Праги и Москвы не сдвинутся с мертвой точки, пока РФ не уберет Чехию из списка недружественный стран. Кроме того, странам необходимо сохранить друг с другом экономическую связь. Так, в Чехии нужно будет поддерживать компании, которые хотят развивать бизнес в России.

Министр также предполагает, что необходимо развивать диалог о работе посольств России в Праге и Чехии в Москве, однако в этом направлении все еще наблюдается напряжение.

Глава МИД республики подытожил, что Прага правильно поступила по отношению к России после событий во Врбетице.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.