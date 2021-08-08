Салихова закрыла Telegram-канал после ультиматума фанатов «Спартака» Федуну

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Бывший член совета директоров Зарема Салихова сделала свой Telegram-канал приватным после того, как фанаты московского «Спартака» из группы Supporters Group обратились с ультиматумом к владельцу клуба Леониду Федуну.

Обращение болельщиков вызвано перепалкой между Салиховой и бывшим спортивным директором клуба Дмитрием Поповым в Telegram.

— Требуем прекратить позорный онлайн-треш-ток между лицами, отождествляющими себя со «Спартаком»! Немедленно уничтожить Telegram-канал Заремы Салиховой. Перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба. Обеспечить команде и тренерскому штабу адекватные условия для успешного выступления и подготовки к 100-летию клуба. В нашей идеологии во главе угла всегда стоял один принцип: поддержка команды. Не позорьте наше имя! — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале объединения.

После этого обращения Салихова сделала свою страницу в социальной сети приватной.

4 августа спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о планах подать в отставку. Свое решение он объяснил усталостью от унижений со стороны гражданской жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Последней каплей, по словам специалиста, стал тот факт, что владелец клуба заблокировал трансфер защитника из Аргентины Гонсало Монтиэлема после переговоров с экс-тренером московского клуба Доменико Тедеско.

В свою очередь Федун, комментируя отставку, заявил, что «это немужской поступок — бежать после поражений».

4 августа «Спартак» уступил португальской «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча в Москве закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Ответный матч состоится в Лиссабоне 10 августа.

5 августа стало известно, что Попов официально покинул клуб.