Минздрав проконтролирует лечение детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер

Фото: osminzdrav.ru / Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ

Минздрав России взял на контроль оказанием медпомощи детям, которые попали в больницу в результате отравления в поезде Мурманск — Адлер. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве отметили, что лечение получают 87 детей с признаками кишечной инфекции

— В Туапсинскцю районную больницу №1 госпитализированы 67 человек, 12 человек находятся в Центральной районной больнице Апшеронска и еще восемь человек — в Белореченской центральной районной больнице, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.

По данным министерства, все дети получают необходимую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное и стабильное.

Как отметили в Министерстве образования Мурманской области, более 40 госпитализированных детей из региона, начнут выписывать с понедельника.

— Завтра с утра детей начнут выписывать. Всего в больнице Туапсе 44 ребенка из Мурманской области. 16 человек были отфильтрованы на вокзале и потом 28 — уже в лагере, — цитирует сообщение ТАСС.

В ведомстве отметили, что среди симптомов, у детей отмечается лишь повышение температуры тела.

Глава Карелии Артур Парфенчиков ранее сообщил, что состояние детей из республики, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер, оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет.

По данным СК, ночью 6 августа от детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер, поступили жалобы на самочувствие. У них наблюдались признаки пищевого отравления. Детей госпитализировали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Специально для расследования была создана оперативная группа. Она уже изъяла пробы пищи и воды, а также допросила людей, которые сопровождали отравившихся детей. Расследование продолжается.