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Американской гегемонии на планете пришел конец. С таким мнением выступил обозреватель National Interest Марк Кац.

Журналист напомнил, что в биполярном мире геополитическую ситуацию определяло противостояние США и СССР. С распадом Советского Союза и блока социалистических государств сложилось впечатление, что Соединенные Штаты остались единственной доминирующей силой, но вызовы начала XXI века подвергли сомнению этот тезис.

О крахе американской империи, по мнению Каца, свидетельствует неспособность Соединенных Штатов одержать верх в масштабных и продолжительных военных операциях в Афганистане и Ираке, а также переход инициативы от США к России, Ирану и Турции в урегулировании конфликтов в Сирии и Йемене, а также в Ливии.

Вашингтон дал слишком слабый ответ Москве в связи с событиями 2008 года в Грузии и 2014 года на Украине, полагает обозреватель. Он также указал, что США не сумели помешать Китаю нарастить могущество, утвердить господство в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и расширить свое влияние благодаря экономической инициативе «Один пояс — один путь».

Наконец, попытки сближения США с противниками (в частности, КНДР и Ираном) потерпели неудачу. Более того, Вашингтону не удалось отговорить союзников от сотрудничества со своими соперниками.

О новой расстановке сил на мировой арене нельзя сказать однозначно, пишет Кац. Следующей доминирующей державой может стать Китай, рассматривается вариант нового биполярного мира с Китаем и США у руля, а также не исключено, что Россия станет третьей главной силой, пишет National Interest.

США выразили сожаление, что ОБСЕ не сможет наблюдать за выборами в Госдуму из-за ограничений по эпидемиологической ситуации. В Белом доме поддержали БДИПЧ, представители которого заявили о невозможности наблюдения за выборами при таких ограничениях. При этом официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Кремлю «не удастся уйти от международного внимания к выборам».

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, оценивая слова официального представителя американского министерства Неда Прайса, отметил, что они вызывают у него недоумение. Он заявил, что, видимо, Прайс не до конца знаком с ситуацией.