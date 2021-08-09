Первый за шесть лет рейс в Хургаду вылетел из Москвы

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Российские туристы улетели из столичного аэропорта Домодедово в египетский курортный город Хургада впервые после шестилетнего перерыва.

Самолет вылетел из Домодедова в 05:10 по московскому времени. На борту находятся 298 человек, все они туристы. Рейс вылетел при полной загрузке.

Как рассказал гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура, продажи билетов начались 26 июля, ко второй половине недели туры с вылетом данным рейсом были полностью распроданы, сообщает РИА Новости.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека.

5 августа 2021 года посол России в Каире Георгий Борисенко заявил, что Москва убедилась, что власти Египта кардинально усилили меры безопасности в аэропортах и на курортах. Дипмиссия рассчитывает, что россиян, помнящих о египетском гостеприимстве, ждет комфортный и безопасный отдых, подчеркнул он.

С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, по пять в неделю на каждом из маршрутов. Допуски на выполнение полетов из Москвы и регионов на курорты Египта получили девять российских авиакомпаний.