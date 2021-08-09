Тренер израильской гимнастки Ашрам отреагировала на жалобы РФ на судейство Олимпиады

Дина Аверина (на фото в середине) завоевала золотую медаль, ее сестра Арина (на фото слева) стала второй. Бронзовая награда у Лины Ашрам (на фото справа) / Фото: Федерация художественной гимнастики России

Израильская гимнастка Лина Ашрам показала на Олимпийских играх-2020 в Токио лучшее выступление в своей карьере. Такое мнение выразила тренер спортсменки Айелет Зуссман.

Она также отреагировала на недовольства российских болельщиков и спортсменов, которые обвиняют судей Олимпиады в присуждении израильтянке незаслуженного первого места.

— Жалобы России на судейство? Дайте мне насладиться тем, что Линой заняла первое место и у меня теперь есть олимпийская чемпионка. Россиянки — одни из главных наших соперниц в мире, но, что касается Линой, это были ее лучшие соревнования в карьере, — цитирует тренера The Jerulasem Post.

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Спортсменка из России идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка, израильтянка Ашрам, дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после финала у гимнасток решил не закрывать глаза на эту ситуацию.

На данный инцидент также отреагировали бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, актриса Мария Кожевникова и многие другие.