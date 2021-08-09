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Выставка «Так и по свету тихо прошла» откроется в музее Толстого

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Так и по свету тихо прошла» откроется в музее Толстого
Фото: Pexels / Caio

Музей-квартира А. Н. Толстого представляет выставку «Так и по свету тихо прошла», приуроченную ко дню рождения поэта и критика Софии Парнок.

Посетители смогут познакомиться с поэтическим творчеством героини экспозиции, увидеть предметы эпохи, издания, журналы «Русская мысль», «Заветы», «Северные записки».

В основе — материалы из фондов музея истории российской литературы имени В. И. Даля и живописные портреты Софии Парнок авторства художников Максима Парнаха и Ирины Дмитренко.

Имя и творчество Парнок не слишком известны у публики. Однако в доме сестер Крандиевских все занимались творчеством. Здесь бывали Чехов, Короленко, Бунин, Горький. Гости дома называли сестер Туся и Дюна. Туся стала супругой Алексея Толстого. Именно в доме Крандиевских Парнок познакомилась с Мариной Цветаевой.

Парнок часто навещала сестер Крандиевских, о чем свидетельствует скульптурный портрет Софии авторства Дюны 1913–14 годов. Именно Парнок среди прочих написала отзыв на первый стихотворный сборник Натальи Крандиевской.

Выставка открыта с 11 августа по 20 сентября, сообщается на сайте музея.

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