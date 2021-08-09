Музей Победы пригласил на День фронтовой собаки

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Музей Победы 21 августа приглашает москвичей и гостей столицы на V фестиваль «День фронтовой собаки». На открытой площадке военной техники пройдет праздничная программа.

Главное событие мероприятия — выступление показной группы кинологов отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Гости смогут принять участие в экскурсии с элементами военно-исторической реконструкции подвигов фронтовых собак с участием Московской областной спортивно-кинологической общественной организации «X Легион».

Мероприятие начнется с возложения цветов к памятнику фронтовой собаки. Далее пройдут тематический концерт, дефиле четвероногих питомцев и выставка лучших работ участников конкурса рисунков «Собаки-герои». Взрослые и дети приглашаются на игровые мастер-классы с собаками и лекции о собаках.

Также здесь можно будет увидеть работу кинологов с собаками по поиску взрывчатки и собак-спасателей.

Завершится праздник показом фильма «Африка».

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.