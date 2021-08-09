Отдавшие золото израильской гимнастке судьи закрыли страницы в соцсетях из-за угроз

Фото: Twitter / @Olympic

Арбитры, которые оценивали финал индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио закрыли свои аккаунты в соцсетях из-за большого числа угроз в свой адрес. Об этом сообщило издание ONE.

Имена судей опубликовал официальный аккаунт Олимпийского комитета РФ в Twitter.

— Наталья Еремина (Украина), Ева Симон Серрано (Франция), Ариэль Миланесио (Аргентина), Ориан Сутер (Швейцария). Мы не вправе давать оценки работе арбитров. Мы не эксперты. Мы обычные люди, которые искренне болеем за своих. И готовы признать честную победу соперника, — отмечалось в сообщении.

8 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Спортсменка из России идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после финала у гимнасток решил не закрывать глаза на эту ситуацию.

На данный инцидент также отреагировали бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, актриса Мария Кожевникова и многие другие.

«Вечерняя Москва» разбиралась, действительно ли Аверина выступила хуже своей соперницы или ее просто засудили.