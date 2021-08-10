Путин поручил главе МЧС увеличить группировку пожарных в Якутии

Фото: Администрация президента РФ

Необходимо увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. Такое поручение во вторник, 10 августа, президент РФ Владимир Путин составил для министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.

Также он обратился и к властям региона.

— Руководству региона поручено подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В понедельник, 9 июля, президент распорядился оказать помощь россиянам, пострадавшим от природных пожаров, до 1 сентября. Глава государства назначил ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, главу Республики Карелия Артура Парфенчикова, главу Якутии Айсена Николаева, а также губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

В Якутии, так же как в Турции и Греции, пылают пожары: на этой территории зафиксировано 164 природных возгорания. Синоптики считают, что пожары вспыхнули в регионе из-за аномальной жары и антициклонов, которые случаются с годами все чаще и чаще.