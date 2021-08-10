VR-квест, мастер-классы и недели финансовой грамотности:о проектах победителей конкурса «Бюджет для граждан»

Фото: Департамент финансов города Москвы

Как применяются в образовательной практике новейшие игровые технологии рассказали победители московского конкурса проектов «Бюджет для граждан».

«Игра – путь к познанию мира, в котором дети живут и который призваны изменить», — еще в ХХ веке рассуждал великий русский классик Максим Горький. Сегодня интерактивные методы обучения становятся все более актуальными.

Виртуальная реальность

Помочь студентам освоить азы финансовой и бюджетной грамотности через виртуальную реальность предложили в Московском колледже бизнес-технологий. Представители учебного заведения разработали VR-квест, где действия происходят в смоделированном мире с использованием специальной гарнитуры для создания эффекта присутствия.

— Главная задача нашего проекта — сформировать у участников квеста знания о существующих финансовых продуктах, дать возможность самостоятельно выявить преимущества и недостатки при принятии тех или иных решений в денежных вопросах, научить грамотно пользоваться инвестиционными инструментами для повышения благосостояния, — отмечают авторы проекта.

Квест разработан на игровой платформе Unity для операционных систем Windows и Steam VR. Для создания эффекта присутствия используется одна из самых популярных VR гарнитур – шлем виртуальной реальности.

Участникам VR-квеста предстоит пройти шесть комнат, в каждой из которых будут смоделированы ситуации, направленные на повышение уровня финансовой и бюджетной грамотности. По мере прохождения и выполнения заданий начисляются виртуальные денежные средства. Их количество зависит от правильных финансовых решений игроков. Для этого ребятам на протяжении всей игры необходимо грамотно вести учет личных финансов, не совершать необдуманных покупок, научиться различать банковские услуги, узнать на чем зарабатывают валютные брокеры и как не попасть на уловки виртуальных мошенников.

— Мошенники становятся все более изощренными в своих схемах, что увеличивает количество людей, теряющих средства. Моделирование таких ситуаций в виртуальной реальности позволяет сформировать «банк» вопросов, которые должен задавать человек, получая необъяснимо выгодные предложения, чтобы не попадаться на мошеннические схемы, — подчеркивают авторы проекта.

В завершение квеста участник виртуально перемещается в Департамент финансов Москвы на выставку памятных монет, посвященных Великой Отечественной войне. (https://www.mos.ru/news/item/88662073/) В зависимости от результата — количества заработанных денег игрок оказывается у стенда с данным номиналом монеты. Таким образом, участники квеста получают возможность пройти виртуальную экскурсию и познакомиться с архивными фотографиями скульптурных произведений малых форм, посвященным ключевым событиям военного времени.

В московском конкурсе «Бюджет для граждан» VR-квест завоевал победу среди юридических лиц в номинации «Лучшее образовательное мероприятие по проекту «Бюджет для граждан».

Как отмечают авторы проекта, VR-квест они уже опробовали на студентах и получили множество положительных отзывов. В дальнейшем представители колледжа намерены внедрить данный проект в программу профобучения учащихся 9-11 классов, а также применять в рамках профориентационных мероприятий.

Фото: Департамент финансов города Москвы

«Если вы учились, лечились или покупали квартиру»

Среди победителей конкурса «Бюджет для граждан» в этом году снова звучат наименования уже хорошо знакомых учебных заведений — участников прошлых лет. Речь идет о Финансовом колледже № 35. Третий год подряд проекты представителей учебного заведения завоевывают победу. В этот раз, разработав мастер-класс по налоговой грамотности, педагоги стали одними их лучших среди юридических лиц в номинации «Лучшее образовательное мероприятие по проекту «Бюджет для граждан».

В основе проекта представлен учебный тренинг, который дает возможность студентам в интерактивной форме познакомиться с понятиями бюджетной системы нашего государства, оценить важность и значимость уплаты налогов, узнать о способах получения налоговых вычетов и приобрести навыки работы с электронными сервисами Федеральной налоговой службы России.

— Цель проекта — рассказать студентам о причастности каждого гражданина к формированию доходов государственного бюджета, которое осуществляется в том числе за счет уплаты налогов, — поясняют авторы проекта. — Как показывает практика, не все знают, что часть уплаченного ранее налога на доходы физических лиц можно вернуть, если вы учились, лечились или покупали квартиру. Мы постарались разъяснить, как и в каких случаях это можно сделать.

Так, с помощью QR-кода или ссылки студентам предлагается перейти на сайт ФНС в раздел с демо-версией «Личного кабинета налогоплательщика – физического лица», где на условном примере под руководством спикера они знакомятся с функционалом личного кабинета и заполняют налоговую декларацию на получение налоговых вычетов по НДФЛ в электронном виде. Это позволяет наглядно увидеть, как формируются суммы, указанные в налоговой декларации 3-НДФЛ.

Учебный процесс дополняют короткометражные тематические видеоролики. Как отмечают авторы проекта, благодаря доступно представленной информации мастер-класс можно легко адаптировать под разные возрастные группы: начиная от школьников до людей старшего поколения.

Фото: Департамент финансов города Москвы

Бюджет глазами детей

Среди средних образовательных учреждений активность в конкурсе в этом году проявили учащиеся и педагоги школы № 656 имени А.С. Макаренко (г. Москва). От образовательного учреждения поступило 26 работ, две из которых завоевали победу. Речь идет о проекте ученицы 10 класса Анастасии Врублевской, которая разработала пособие — раскраску по изучению основных экономических терминов для обучающихся 1-4 классов. О проекте девушки мы рассказывали в предыдущих публикациях. (https://www.mos.ru/news/item/93066073/). Вторая победа принадлежит всему коллективу школы и их проекту — тематической неделе по повышению финансовой грамотности учащихся.

На протяжении рабочей недели на тематических уроках учителя рассказывали о бюджетах разных уровней, доходах и расходах семьи, района, города, государства, проводили мастер-классы, составляли вместе с учениками кроссворды.

— Обучающиеся 7-х классов детально изучили оптимизацию бюджета семьи, 8-9-х классов провели деловую игру по региональному бюджету, а ученики 10 и 11 классов составили презентации и кроссворды для школьников помладше. Не остались в стороне и ученики 4 класса. Малыши поделились личным опытом накопления средств на летний отдых или желанную покупку, — отмечают авторы проекта.

В ходе деловой игры «Бюджет моего района» школьники узнали, из чего складываются доходы и на что расходуются средства одного района. Ребята выполняли тематические задания и решали соответствующие задачи, а затем обсуждали их решение с педагогом. В холле школы была организована выставка «Бюджет глазами детей», в которой приняли участие обучающиеся от начальных до старших классов.

— Проект «Бюджет для школьников» позволит обучить учеников азам финансовой грамотности, познакомить с такими понятиями, как «бюджет», «доходы», «расходы», поможет в подготовке к экзаменам и олимпиадам, — подчеркивают авторы проекта.

Проект учебного заведения завоевал победу в номинации«Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан».