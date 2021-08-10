Выставка афиш к фильмам по Булгакову откроется в Москве

Кадр из фильма«Иван Васильевич меняет профессию» / 1973 год

Музей М. А. Булгакова представляет выставку «Впервые на экране: афиши к фильмам по Булгакову».

Посетители увидят плакаты к экранизациям произведений Булгакова, снятым в 1960–1970-е годы. С середины 1950-х годов имя Булгакова начинает выходить из тени. Большую роль в этом сыграл кинематограф. По киноафишам многие зрители начинали свое знакомство с булгаковскими героями.

Булгакова привлекало кино. Им написаны два сценария по гоголевским «Мертвым душам» и «Ревизору». Правда, эта работа писателя не получила воплощения. Посмертная кинематографическая судьба оказалась более удачной. Первой была картина Л. Трауберга по мхатовскому спектаклю «Мертвые души» (1960). Булгаков написал для него инсценировку и работал над постановкой в качестве режиссера-ассистента.

В кино произведения Булгакова зажили самостоятельной жизнью. Так, огромной популярностью у зрителей пользуется фильм Л. Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». А телефильм «Собачье сердце» В. Бортко соперничает в популярности с самой повестью.

Выставка открыта с 27 августа по 30 сентября, сообщается на сайте музея.