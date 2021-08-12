Автоэксперт объяснил, чем опасно некачественное масло

Если залить моторное масло выше максимального уровня — пострадают сальники, прокладки, свечи и даже двигатель / Фото: pixabay.com

Поддельное автомобильное масло или масло с неподходящими характеристиками может стать причиной поломки двигателя. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

Специалист заметил, что некачественное автомобильное масло может испортить мотор. Однако даже в случае с фирменным продуктом возможны проблемы, предупредил эксперт.

— Поддельное масло способно повлечь за собой серьезные последствия и даже испортить двигатель. Не менее важно, чтобы масло подходило к конкретному автомобилю. Не стоит лить в двигатель первое попавшееся масло, если ему нужен состав определенной густоты, — рассказал автоэксперт.

По словам Кадакова, расходники известных производителей защищены от подделки: крышка на упаковке защищена кольцом, под ней находится уплотнительная мембрана. Упаковка во многих случаях отличается особой формой, на ней могут присутствовать голограммы, отметил собеседник «ВМ».

Однако при покупке масла, похожего на фирменное, все равно нужно быть осторожным, посоветовал Кадаков.

— Продукцию популярных производителей теоретически реально подделать, если производство упаковки стоит относительно недорого. Узнать, что залито внутри, можно только при помощи химического анализа, поэтому при выборе масла нужно быть крайне внимательным, — отметил автоэксперт.

Специалист также рекомендовал смотреть на срок годности: масло теряет свои свойства не только в процессе работы, но и во время простоя. За год–два оно не испортится, однако приобретать более старый продукт нежелательно, заключил Кадаков.