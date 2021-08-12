Еще один участник побега из ИВС в подмосковной Истре сдался полиции

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Еще один участник побега из изолятора в подмосковной Истре добровольно сдался полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Его имя пока не раскрывается. Розыск остальных беглецов продолжается, сказано на сайте «МВД Медиа».



В среду, 11 августа, сотрудники полиции задержали двух сбежавших из изолятора в подмосковной Истре заключенных.

35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где и были обнаружены оперативниками. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

Всех четверых доставили в отдел внутренних дел.

1/5 Александр Мавриди 2/5 Иван Цуркану 3/5 Денис Грозаву 4/5 Николай Тетеря 5/5 Александр Бутнару

Массовый побег из ИВС произошел 6 августа ночью, в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.

12 августа Следком предъявил обвинение в превышении полномочий сотрудникам ИВС в Истре.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, один из сотрудников ИВС намеренно выключил камеры видеонаблюдения, фиксирующие происходящее в коридоре и в дежурной части. После этого он и второй обвиняемый дежурный оставили свой пост без присмотра и пошли спать.

Видео: Telegram / Москва — новостная

МВД объявило награду размером в миллион рублей за помощь в поимке одного из сбежавших — Александра Мавриди. Он обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи.

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