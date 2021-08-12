Дарвиновский музей пригласил москвичей на День экзотических островов
Государственный Дарвиновский музей 28 августа приглашает посетителей на праздник «День экзотических островов».
Гостям музея предстоит увидеть, как преобразился зал «Зоогеография» после реэкспозиции.
Живописные ландшафты расположились в витрине «Австралия и острова». Буйство тропической зелени Мадагаскара сменяется фауной Новой Зеландии и побережьем Галапагос, известных гигантскими черепахами. В континентальной Австралии представлены символы континента — кенгуру и вомбата, ехидна и утконос, казуар и эму, дикая собака динго и зимородок кукабару.
На празднике для посетителей проведут бесплатные экскурсии и расскажут об обитателях отдаленных уголков планеты. Участникам тематической викторины вручат сувениры. Каждый сможет перевоплотиться в лемура, утконоса, вомбата или кенгуру с помощью маски, изготовить миниатюрную копию экспозиции, проверить свою наблюдательность в поисковой игре «Найди животное».
Кроме того, гости смогут увидеть видеопрезентацию, которая позволит заглянуть за кулисы музея и увидеть этапы преображения витрины «Австралия и острова».
Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщается на сайте организации.