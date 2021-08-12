Дарвиновский музей пригласил москвичей на День экзотических островов

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Государственный Дарвиновский музей 28 августа приглашает посетителей на праздник «День экзотических островов».

Гостям музея предстоит увидеть, как преобразился зал «Зоогеография» после реэкспозиции.

Живописные ландшафты расположились в витрине «Австралия и острова». Буйство тропической зелени Мадагаскара сменяется фауной Новой Зеландии и побережьем Галапагос, известных гигантскими черепахами. В континентальной Австралии представлены символы континента — кенгуру и вомбата, ехидна и утконос, казуар и эму, дикая собака динго и зимородок кукабару.

На празднике для посетителей проведут бесплатные экскурсии и расскажут об обитателях отдаленных уголков планеты. Участникам тематической викторины вручат сувениры. Каждый сможет перевоплотиться в лемура, утконоса, вомбата или кенгуру с помощью маски, изготовить миниатюрную копию экспозиции, проверить свою наблюдательность в поисковой игре «Найди животное».

Кроме того, гости смогут увидеть видеопрезентацию, которая позволит заглянуть за кулисы музея и увидеть этапы преображения витрины «Австралия и острова».

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщается на сайте организации.