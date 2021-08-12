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Музей Москвы запустил параллельную программу к выставке «Электрификация»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Москвы запустил параллельную программу к выставке «Электрификация»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Музее Москвы открылась выставка «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО». Подробно познакомиться с тем, как формирование нового электрического мира повлияло на культуру, можно будет в рамках параллельной программы.

Лекционная программа тематически поделена на четыре блока: история плана ГОЭЛРО, электричество и культура, электрозвук и синтез искусств, электричество и архитектура. Посетители музея смогут принять участие в воркшопах и лаборатории по исследованию звуковых и фотообъектов.

Программа стартует 24 августа с лекции «Как приручить утопию. История электрификации». Далее вниманию гостей музея представят следующие темы: «Обуздание электричества: от Фарадея и Максвелла до Эдисона и Теслы», «План ГОЭЛРО. Факты. Персоны. Судьбы», «Свет, цвет и электричество: художественные эксперименты начала XX века», «Театр и ГОЭЛРО: мечта об электрификации», «Образ света в архитектуре авангарда», «Эволюция образа российской энергетики с конца XIX века», «План ГОЭЛРО в архитектуре, строительство первых электростанций», «Эксперименты со звуком в 1920-е годы».

В программе нашлось место и фильму «Родина электричества» Ларисы Шепитько, и обсуждению одноименной новеллы Андрея Платонова.

Параллельная программа продлится до 19 октября.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

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