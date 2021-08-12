Появилось видео с места ДТП в Москве, где автомобиль врезался в автобусную остановку

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, 9 Карта всех событий

В Сети появилось видео с места ДТП на юго-западе Москвы, где машина врезалась в автобусную остановку. Кадры с места аварии опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На них видно, что на земле рядом с остановкой лежат осколки разбитого стекла. На месте работают сотрудники МЧС.

Видео: Telegram / Новости Москвы

По словам источника «Вечерней Москвы», инцидент произошел на остановке, расположенной вблизи дома 9 на улице Миклухо-Маклая. Автомобиль марки Skoda совершил наезд на автобусную остановку. В результате ДТП женщина-пешеход оказалась зажата. Позже ее высвободили и передали врачам скорой помощи.

Также во время происшествия на остановке находился ребенок. В настоящее время его осматривают врачи.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что в связи с инцидентом перекрыта одна полоса движения в сторону Ленинского проспекта.

В пресс-службе ГИБДД по городу заявили, что пострадавшие — бабушка и ее 16-летняя внучка.

— Сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, — заключили в ведомстве.

В четверг, 12 августа, произошло еще одно ДТП, в результате которого пострадали два человека. На 36-м километре подъездной дороги к аэропорту Домодедово (трасса А105 — прим. «ВМ») грузовик MAN врезался в легковой автомобиль марки KIA.