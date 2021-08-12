«Талибан»* объявил о захвате штаба полиции в третьем по величине городе Афганистана

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Силы радикального движения «Талибан»* захватили штаб полиции в Герате — третьем по величине городе в Афганистане. Об этом следует из сообщения движения в четверг, 12 августа.

— Полицейское управление Герата захвачено, — говорится в сообщении.

В распоряжение талибов* попали оружие, военная техника, а также боеприпасы, отмечает РИА Новости.

Ситуация в Афганистане обострилась после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Вооруженные талибы* ведут боевые действия с представителями правительственных сил Афганистана. «Талибан»* захватил значительные территории в сельской местности и ведет наступление на крупные города.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США де-факто признали провал операции в Афганистане, когда вывели войска. Он заявил, что обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе. Также он отметил, что Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода российского воинского контингента в страну.

20 июля в МИД заявили о существовании реальной возможности захвата Афганистана талибами*.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.