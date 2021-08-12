Движение на улице Миклухо-Маклая в Москве восстановлено после ДТП на остановке

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Движение на улице Миклухо-Маклая полностью восстановлено после ограничения из-за ДТП на остановке. Об этом в четверг, 12 августа, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение полностью восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Инцидент произошел на автобусной остановке на улице Миклухо-Маклая, 7. Пострадавшую пожилую женщину доставили в больницу с диагнозом «травматическая ампутация голени», а девушку — с закрытым переломом стопы.

Водитель в момент аварии, по данным ГИБДД, находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат его медицинского освидетельствования показал 1,058 промилле.

Сотрудники ГИБДД занимаются установлением обстоятельств произошедшего.

Очевидцы аварии также рассказали о том, что происходило в момент столкновения.

В четверг, 12 августа, произошло еще одно ДТП, в результате которого пострадали два человека. На 36-м километре подъездной дороги к аэропорту Домодедово (трасса А105 — прим. «ВМ») грузовик MAN врезался в легковой автомобиль марки KIA.