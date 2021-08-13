Невролог объяснил, как распознать в ребенке левшу

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Дети-левши демонстрируют отличительные особенности уже в период внутриутробного развития. Об этом 13 августа, в Международный день леворуких, рассказал невролог Эркин Шамсиев.

По словам медика, узнать, будет ребенок левшой или правшой, можно на 15-й неделе беременности с помощью УЗИ.

У уже родившегося ребенка можно выявить леворукость, попросив его взять игрушку. Маленькие дети, до трехлетнего возраста, делают это непроизвольно. Если у малыша доминирует левая рука, он неоднократно будет брать один и тот же предмет именно этой рукой, отметил невролог.

Шамсиев подтвердил, что левши зачастую обладают высоким уровнем интеллекта и становятся личностями мирового масштаба. В частности, леворукими были Александр Македонский и Бенджамин Франклин.

Однако в исследованиях нейропсихологов и психиатров говорится, что 40 процентов всех случаев шизофрении приходится именно на левшей, предупредил медик.

Переучивать ребенка-левшу не стоит, следует помочь ему развиться в том виде деятельности, в котором он преуспевает, рассказал Шамсиев РИА Новости.

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