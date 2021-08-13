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Фестиваль «Чистое небо» пройдет в Музее ВВС

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль «Чистое небо» пройдет в Музее ВВС
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

Центральный музей Военно-воздушных сил приглашает посетителей 15 августа на День открытых дверей и фестиваль «Чистое небо», посвященные Дню ВВС.

Гости музея смогут подняться на борт самолетов и заглянуть в кабины пилотов, принять участие в мастер-классах от военных художников Студии имени Грекова и увидеть выставку современных и ретромотоциклов, а также фотовыставку Саши Генциса.

Динамическая историческая реконструкция «Оборона партизанского аэродрома» станет кульминацией праздника. Также состоятся показательные выступления подразделений Воздушно-десантных войск при «отражении нападения на колонну противника» с элементами рукопашного боя.

Всех посетителей будут угощать солдатской кашей.

Завершит мероприятие концертная программа с участием Ансамбля песни и пляски имени Александрова и других творческих коллективов.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте музея.

Военно-патриотический парк «Патриот» 14 августа зовет гостей на праздничное мероприятие, посвященное Дню Военно-воздушных сил. Зрителям представят фестиваль пилотажных групп «Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты». На музыкальном концерте можно будет услышать заслуженного артиста России Алексея Глызина и творческие коллективы ВКС.

Также 14 августа на праздник, посвященный Дню Воздушного флота России, посетителей позвал Музей техники Вадима Задорожного. Здесь можно увидеть кинохронику времен Великой Отечественной войны, рассказывающую о подвиге авиации, принять участие в мастер-классах по сборке и разборке автомата Калашникова и по раскраске самолетов, сделать эффектные фотографии в настоящем катапультном кресле.

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