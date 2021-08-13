Появилось видео допроса мужчины, взявшего в плен семиклассницу в Иркутской области

Фото: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео допроса мужчины, который в Тайшете (Иркутская область) удерживал в заключении 13-летнюю школьницу, предварительно убив ее родственников. В ходе допроса задержанный сознался в убийстве двух человек.

Мужчина сказал, что не помнит, где именно произошло убийство. Однако сам факт преступления подтвердил.

— Ни с того, ни с сего схватил молоток, ударил по голове, — сказал злоумышленник, добавив, что ударов было множество.

В пятницу, 13 августа, стало известно, что правоохранители освободили из плена 13-летнюю школьницу в городе Тайшете. По данным СК, находясь в плену злоумышленника, девочка отправила СМС-сообщение с призывом о помощи своей однокласснице. Та в свою очередь рассказала о случившемся своей маме, которая обратилась в полицию.

Приехав на вызов, полицейские задержали мужчину. В сарае рядом с домом они обнаружили тела двух родственников девочки — 74-летней бабушки и 48-летнего дяди. На телах были признаки насильственной смерти.

Задержанным оказался 45-летний ранее судимый местный житель.