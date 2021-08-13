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«Рай для террористов»: экс-генерал США оценил ситуацию в Афганистане

Иван Юминов

В мире
«Рай для террористов»: экс-генерал США оценил ситуацию в Афганистане
Фото: isafmedia / CC BY 2.0

Ситуация в ряде регионов Афганистана является «раем для террористов» из-за коррупции и нехватки правительственных сил. Об этом заявил бывший генерал армии США Джозеф Вотел в пятницу, 13 августа.

— Небезопасные регионы, где не хватает стабильного правительства и царит коррупция, — это настоящий рай для террористов, которые в состоянии там селиться и извлекать преимущества из сложных ситуаций и неуверенности населения, — рассказал он.

Миссия НАТО в Афганистане, по словам Вотела, стала успехом с военной точки зрения. Ей удалось ограничить угрозу со стороны «Талибана»*, но в дальнейшем Кабулу не была оказана поддержка в создании долгосрочных проектов и работоспособной экономики, добавил отставной военный.

Успехи в работе ограничили частая смена решений и отсутствие планов на будущее, приводит слова Вотела телеканал Welt.

Ситуация в Афганистане обострилась после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Вооруженные талибы* ведут боевые действия с представителями правительственных сил Афганистана.

«Талибан»* захватил значительные территории в сельской местности и ведет наступление на крупные города. 12 августа талибы* объявили о захвате Кандагара и Герата — второго и третьего крупнейших городов Афганистана.

После этого Госдеп объявил о планах сократить в ближайшие недели численность сотрудников посольства в Кабуле. Также Вашингтон собирается ускорить эвакуацию афганцев, которые претендуют на получение американских виз.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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