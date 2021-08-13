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«Не имеет права!»: Цымбалюк-Романовская прокомментировала возвращение Алентовой на сцену

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Не имеет права!»: Цымбалюк-Романовская прокомментировала возвращение Алентовой на сцену
Фото: Скриншот instagram.com/bruhunova

Только аморальные люди могут осуждать актрису Веру Алентову за то, что она вышла на сцену после смерти супруга. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сказала пианистка, бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская.

Вдова актера и режиссера Владимира Меньшова 12 августа вышла на сцену Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Она сыграла в постановке «Ложные признания» главную роль — госпожу Аргант. Снимки и видеоролики с актрисой на сцене появились в социальных сетях ее поклонников. Некоторые фанаты отнеслись негативно к «короткому» трауру и скорому возвращению на сцену после смерти режиссера. Сама актриса призналась, что творчество является для нее лучшим лекарством, написал Пятый канал.

По словам Цымбалюк-Романовской, «никто не имеет права» осуждать актрису «за ее выбор служить своей профессии и зрителям»:

— Когда у Армена Борисовича умерла дочь в далеком 1987 году, он обратился к своему близкому другу — академику Абрамяну, и тот посоветовал ему как можно скорее вернуться профессию. Иначе он не смог бы пережить трагедию и двигаться дальше. Ему этот совет действительно помог. Что же касается обвинений в адрес Веры Алентовой, я считаю, что именно то, что она вернулась в театр, продолжает служить зрителям, радовать своей игрой, — это лучшая дань памяти Меньшову, потому что он хотел, чтобы так и было.

Собеседница «ВМ» отметила, что никто не имеет права осуждать актрису за этот выбор:

— Только аморальные люди могут ее оскорблять за выход на сцену. Ведь потеря близкого — это такая трагедия и боль, что самому умереть хочется. Она сделала все правильно.

Цымбалюк-Романовская добавила, что отлично понимает чувства артистки, потому что сама пережила подобную утрату.

Напомним, Владимир Меньшов скончался 5 июля от коронавирусной инфекции. В этом году ему исполнилось бы 82 года. Народного артиста похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с актером Василием Лановым.

Алентова тоже перенесла ковид. Артистка попала в больницу 28 июня с подозрением на инфекцию одновременно с Меньшовым, однако врачам удалось ее спасти.

6 августа стало известно, что режиссерское направление в мастерской ВГИК, которую ранее возглавлял Владимир Меньшов, будет вести режиссер Сергей Урсуляк. При этом вдова Меньшова Вера Алентова продолжит преподавать актерскую часть. Помогать ей будет дочь — актриса Юлия Меньшова.

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