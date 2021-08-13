Суд заключил под стражу виновника ДТП на улице Миклухо-Маклая

Фото: пресс-служба суда

Суд с учетом позиции прокуратуры, поддержавшей ходатайство следствия, избрал в отношении обвиняемого в совершении ДТП на улице Миклухо-Маклая меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом в пятницу, 13 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— 13 августа 2021 года постановлением суда в отношении И. Корнеева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 октября 2021 года, — сообщила пресс-секретарь Гагаринского суда Анастасия Игошина.

ДТП произошло на автобусной остановке на улице Миклухо-Маклая в районе дома 9. Водитель легкового автомобиля выехал за пределы проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди.

За рулем иномарки в момент аварии находился житель Подмосковья — 33-летний Илья Корнеев. Мужчина был сильно пьян. В его крови обнаружили 1,058 промилле.

Видео: Пресс-служба Гагаринского суда

В результате ДТП два человека получили травмы и были направлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Женщину зажало между машиной и остановкой. После того как пенсионерку освободили, ее эвакуировали санитарным вертолетом. За состоянием пострадавшей в полете следила бригада Территориального центра медицины катастроф.

Позже стало известно, что 61-летняя женщина находится в реанимации. Врачи поставили ей предварительный диагноз — «травматическая ампутация голени». Подростку повезло больше: школьница отделалась закрытым переломом стопы.

Столичная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с дорожно-транспортным происшествием на юго-западе Москвы.