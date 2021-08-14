Тело пилота разбившегося Ми-8 достали из озера на Камчатке

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

На Курильском озере в Камчатском крае продолжается операция по поиску тел погибших при крушении вертолета Ми-8. Участники операции подняли со дна водоема тело пилота, рассказал в субботу, 14 августа, глава региона Владимир Солодов.

Губернатор уточнил в своем Telegram-канале, что вблизи обломков вертолета на дне озера обнаружены тела еще двух человек. Поисковые работы силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника и Камчатского края будут проводиться все светлое время суток.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка. В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

Последнюю информацию о трагедии и версиях случившегося читайте в материале «Вечерней Москвы».