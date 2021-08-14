Без света в Краснодарском крае остались более ста тысяч человек

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В 11 населенных пунктах Краснодарского края из-за сильных подтоплений отключилось электропитание. Более ста тысяч людей остались без света. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает региональное ГУ МЧС.

В настоящее время проводятся восстановительные работы, говорится на сайте ведомства. В регионе подтоплено 1406 частных домовладений, 1832 придомовых территории, один участок краевой автомобильной дороги. Спецслужбы проводят откачку воды.

13 августа в Керчи началась эвакуация жителей из подтопленных из-за дождей районов в пункт временного размещения. Для борьбы с последствиями стихии направили группировку сил и средств из 1034 человек, 292 единиц техники, 17 плавсредств и 48 мотопомп. Аварийно-восстановительные работы, как уточнили в МЧС, ведутся в круглосуточном режиме.

В тот же день из-за ожидаемого выпадения большого количества осадков в Анапе ввели режим ЧС. В ликвидации существующих последствий стихии задействованы около 100 человек.

Недавно сообщалось, что более 900 детей эвакуировали из лагерей в Краснодарском крае из-за подтоплений. Из «Огонька» эвакуированы 332 ребенка, из «Лебяжьего берега» — 225 детей, из «Ровесника» — 45. Всего эвакуированы 932 ребенка, в местах эвакуации для них организовано питание.